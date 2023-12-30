Marca: «Реал» предпримет последнюю попытку подписать Мбаппе в январе 2024 года

«Реал Мадрид» в последний раз попытается подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе в январе 2024 года.

Как сообщает Marca, руководство мадридского клуба предложит 25-летнему французу те же условия, что и в 2022 году.

По информации источника, в случае подписания контракта с «Реалом» нападающий будет зарабатывать €26 млн в год после уплаты налогов, а также получит €130 млн подписного бонуса.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 21 гол и отдал две голевые передачи в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не продлит контракт с ПСЖ ради перехода в «Реал».