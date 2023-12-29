Хачатрян: в «Аталанте» всё ещё не приняли решения о будущем Миранчука

В «Аталанте» всё ещё не приняли решения касательно будущего российского полузащитника Алексея Миранчука.

Как сообщает журналист Грач Хачатрян в социальных сетях, по-прежнему велика вероятность, что россиянин будет отдан в аренду, так как хочет больше времени проводить на поле.

По информации Tutto Atalanta, в возвращении игрока заинтересован лично главный тренер туринцев Иван Юрич. Специалист считает, что навыки россиянина помогут команде увеличить количество моментов у чужой штрафной.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 12 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» не планирует продавать Миранчука зимой.