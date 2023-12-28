Tutto Atalanta: Алексей Миранчук может вернуться в «Торино» в январе

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может вернуться в «Торино» в зимнее трансферное окно.

По информации Tutto Atalanta, в возвращении игрока заинтересован лично главный тренер туринцев Иван Юрич. Специалист считает, что навыки россиянина помогут команде увеличить количество моментов у чужой штрафной.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 12 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» не планирует продавать Миранчука зимой.