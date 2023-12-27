Джокович: Алькарас будет одним из лидеров тенниса в течение следующих 10—15 лет
- Gettyimages.ru
- © Juan Luis Diaz/Quality Sport Images
«Фантастика, что в нашем спорте есть Алькарас. То, чего он достиг в столь юном возрасте, впечатляет. Он будет одним из лидеров тенниса в течение следующих 10—15 лет», — сказал Джокович в интервью на корте.
Испанец одолел серба со счётом 4:6, 6:4, 6:4.
Напомним, что 3 марта Алькарас проведёт выставочный матч с Рафаэлем Надалем.
Ранее Джокович сообщил, что выступит на Олимпиаде в Париже.