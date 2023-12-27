Джокович: Алькарас будет одним из лидеров тенниса в течение следующих 10—15 лет

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о поражении от испанца Карлоса Алькараса в выставочном матче в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Фантастика, что в нашем спорте есть Алькарас. То, чего он достиг в столь юном возрасте, впечатляет. Он будет одним из лидеров тенниса в течение следующих 10—15 лет», — сказал Джокович в интервью на корте.

Испанец одолел серба со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Напомним, что 3 марта Алькарас проведёт выставочный матч с Рафаэлем Надалем.

Ранее Джокович сообщил, что выступит на Олимпиаде в Париже.