RT в Telegram
Подпишись

Джокович: Алькарас будет одним из лидеров тенниса в течение следующих 10—15 лет

Короткая ссылка
Сербский теннисист Новак Джокович высказался о поражении от испанца Карлоса Алькараса в выставочном матче в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Джокович: Алькарас будет одним из лидеров тенниса в течение следующих 10—15 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Juan Luis Diaz/Quality Sport Images

«Фантастика, что в нашем спорте есть Алькарас. То, чего он достиг в столь юном возрасте, впечатляет. Он будет одним из лидеров тенниса в течение следующих 10—15 лет», — сказал Джокович в интервью на корте.

Испанец одолел серба со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Напомним, что 3 марта Алькарас проведёт выставочный матч с Рафаэлем Надалем.

Ранее Джокович сообщил, что выступит на Олимпиаде в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить