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Эмери назвал Дзюбу хорошим и квалифицированным футболистом

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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев рассказал, как нынешний наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери отзывался о российском нападающем Артёме Дзюбе.
Эмери назвал Дзюбу хорошим и квалифицированным футболистом
  • РИА Новости

«Эмери сказал про Дзюбу одну фразу: что это хороший и квалифицированный футболист. Так что никакого ответа от него в адрес Дзюбы я не слышал», — цитирует Черышева Metaratings.

Напомним, что Унаи Эмери в 2012 году возглавлял «Спартак». Тогда Дзюба выступал в составе красно-белых. После крупного поражения от «Динамо» игрок назвал Эмери «тренеришкой». После того проигрыша испанец был отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что шоу Леонида Слуцкого и Артёма Дзюбы закроют.

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