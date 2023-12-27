Эмери назвал Дзюбу хорошим и квалифицированным футболистом

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев рассказал, как нынешний наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери отзывался о российском нападающем Артёме Дзюбе.

«Эмери сказал про Дзюбу одну фразу: что это хороший и квалифицированный футболист. Так что никакого ответа от него в адрес Дзюбы я не слышал», — цитирует Черышева Metaratings.

Напомним, что Унаи Эмери в 2012 году возглавлял «Спартак». Тогда Дзюба выступал в составе красно-белых. После крупного поражения от «Динамо» игрок назвал Эмери «тренеришкой». После того проигрыша испанец был отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что шоу Леонида Слуцкого и Артёма Дзюбы закроют.