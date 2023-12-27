The Guardian: Рэтклифф может сократить 300 рабочих мест в «Манчестер Юнайтед»

Миллиардер Джим Рэтклифф после приобретения акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» планирует провести серьёзные изменения в клубе.

По информации The Guardian, бизнесмен может сократить 300 рабочих мест в клубе. Рэтклифф считает, что штат численностью 1 тыс. человек должен быть сокращен на 25—30%.

Напомним, что британец купит 25% акций клуба, сделка оценивается в £1,25 млрд.

Принадлежащая Рэтклиффу компания Ineos будет отвечать за футбольные операции МЮ. Предполагается, что в клуб инвестируют $300 млн: $200 млн будут выплачены, как только сделку закроют, ещё $100 млн — до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что защитник МЮ Варан решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии.