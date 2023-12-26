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Непомнящий одержал первую победу на ЧМ по рапиду лишь в четвёртой партии

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанёс поражение Сему Кану Гокеркану из Турции на чемпионате мира по рапиду в Самарканде (Узбекистан).
Непомнящий одержал первую победу на ЧМ по рапиду лишь в четвёртой партии
  • AFP
  • © Pierre-Philippe MARCOU

Шахматист из России играл белыми. Партия завершилась на 38-м ходу.

Лидирует в турнире 35-летний выходец из Узбекистана Тимур Гареевузбек (четыре очка), который выступает за США с 2012-го. Шахматист выиграл четыре партии из четырёх.

Первенство планеты по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Призовой фонд турнира — $1 млн.

Ранее сообщалось, что Непомнящий сыграл вничью с 15-летним Ернуром Амангелды на ЧМ по рапиду.

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