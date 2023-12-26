Ионов: я точно знаю, в каком клубе окажусь
- РИА Новости
«Я точно знаю, в каком клубе окажусь. Все новости по моему будущему будут после Нового года. Клуб РПЛ? Сейчас ничего не могу сказать, после Нового года узнаете», — цитирует Ионова Metaratings.ru.
12 декабря соглашение между клубом и игроком было расторгнуто по обоюдному согласию.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах команды в РПЛ и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Ростов» сделал предложение по футболисту Саравии.