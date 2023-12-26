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Ионов: я точно знаю, в каком клубе окажусь

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Бывший полузащитник «Ростова» Алексей Ионов поделился планами на будущее в профессиональной карьере.
Ионов: я точно знаю, в каком клубе окажусь
  • РИА Новости

«Я точно знаю, в каком клубе окажусь. Все новости по моему будущему будут после Нового года. Клуб РПЛ? Сейчас ничего не могу сказать, после Нового года узнаете», — цитирует Ионова Metaratings.ru.

12 декабря соглашение между клубом и игроком было расторгнуто по обоюдному согласию.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах команды в РПЛ и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Ростов» сделал предложение по футболисту Саравии.

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