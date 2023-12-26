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Железняков: Валиева может стать высококлассным тренером

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Хореограф Алексей Железняков считает, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева может стать высококлассным тренером.

«Валиева прошла большую школу, изучила много материала в тренерском плане и в хореографическом. Поэтому, конечно, она смогла бы быть хорошим тренером. Я буду только за! Глядишь, она меня пригласит на свои уроки к своим детям», — цитирует Железнякова Sport24.

По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Она была допущена к личному турниру, но заняла только четвёртое место.

Ранее Валиева заявила, что в будущем может стать тренером.

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