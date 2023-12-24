Терещенко: возвращение Ковальчука в «Спартак» — это начало красивой истории

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в восторге от дебюта Ильи Ковальчука в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе «Спартака».

«Как нам показал Илья Ковальчук, в хоккее возможно всё. Даже после двухлетнего перерыва в 40 лет можно вернуться на лёд и в первом же матче показать довольно хорошую игру. Я смотрел за дебютом своего давнего товарища по сборной и остался очень доволен тем, что он вот так с ходу может влиться в коллектив. Это было заметно по тому, как он взаимодействовал с другими игроками, как они вместе праздновали его шайбу. Видно, что все к нему относятся с большим уважением и понимают, что с ними играет настоящий лидер.

«Спартаку» большой респект за то, что пошли на такой шаг и дали возможность Илье закончить карьеру там, где он начинал. Это очень ценно как для всех поклонников красно-белых, так и для российского хоккея в целом. И не исключено, что это начало красивой истории, которая завершится тем, что команда Алексея Жамнова завоюет Кубок Гагарина, а Илья поднимет его над головой. После такого можно будет уйти красиво», — заявил Терещенко RT.

Ранее сообщалось, что Ковальчук забросил шайбу в первом матче после возвращения в «Спартак».