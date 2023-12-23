Бекхэм: «Интер Майами» с нетерпением ждёт дебюта Суареса

Совладелец клуба Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами» Дэвид Бекхэм дал понять, что очень рад трансферу уругвайского нападающего Луиса Суареса.

«Луис обладает невероятной страстью к игре. Он присоединяется к команде для того, чтобы вдохновлять следующее поколение, поэтому мы с нетерпением ждём возможности увидеть», — цитирует Бекхэма пресс-служба американского клуба в социальных сетях.

«Интер Майами» 22 декабря объявил о переходе Суареса. В данный момент латиноамериканец играет за бразильский «Гремио». Также он выступал за «Ливерпуль». Суарес с 68 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая.

В «Интер Майами» уругваец присоединится к аргентинцу Лионелю Месси, с которым играл за «Барселону».

Ранее итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что Суарес подпишет контракт с «Интер Майами» до конца 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.