Плющев считает, что у Мирошниченко и Овечкина может получиться хорошая связка в «Вашингтоне»
«Я очень рад за Ивана. На его долю выпали тяжёлые испытания, но здорово, что он сумел их преодолеть и восстановил свои кондиции. Он ярко и уверенно проявлял себя в матчах АХЛ, и это большой плюс в его сторону и тех людей, кто с ним работал. Не каждый хоккеист способен справиться с подобным», — сказал Плющев RT.
Тренер считает, что у Мирошниченко может получиться хорошая связка с соотечественником, капитаном и форвардом столичного клуба Александром Овечкиным.
«Сплав опытного и звёздного хоккеиста с молодым может оказаться достаточно интересным. Возможно, что на это рассчитывают и тренеры «Вашингтона», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Мирошниченко не отметился результативными действиями в дебютном матче в НХЛ.