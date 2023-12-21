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Плющев считает, что у Мирошниченко и Овечкина может получиться хорошая связка в «Вашингтоне»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на дебют российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Ивана Мирошниченко в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Я очень рад за Ивана. На его долю выпали тяжёлые испытания, но здорово, что он сумел их преодолеть и восстановил свои кондиции. Он ярко и уверенно проявлял себя в матчах АХЛ, и это большой плюс в его сторону и тех людей, кто с ним работал. Не каждый хоккеист способен справиться с подобным», — сказал Плющев RT.

Тренер считает, что у Мирошниченко может получиться хорошая связка с соотечественником, капитаном и форвардом столичного клуба Александром Овечкиным.

«Сплав опытного и звёздного хоккеиста с молодым может оказаться достаточно интересным. Возможно, что на это рассчитывают и тренеры «Вашингтона», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Мирошниченко не отметился результативными действиями в дебютном матче в НХЛ.

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