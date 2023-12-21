Степанова выиграла гонку свободным стилем на четвёртом этапе Кубка России по лыжным гонкам
Российская лыжница Вероника Степанова одержала победу в спринте свободным стилем на четвёртом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
Россиянка преодолела дистанцию 10 км за 25 минут 49,2 секунды.
Второй финишировала Анастасия Кулешова (+29,4). Третьей стала Алина Пеклецова (+44,3).
Ранее Большунов выиграл классическую разделку на четвёртом этапе Кубка России по лыжным гонкам.
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