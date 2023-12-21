Сёмин: матч с Сербией будет интересным и полезным для сборной России

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин положительно оценил решение Российского футбольного союза (РФС) провести товарищеский матч с национальной командой Сербии.

«Сербия — очень серьёзная команда. Если матч состоится, то это будет очень интересная и полезная для нас игра. Эта игра не имеет никакой политической подоплёки, ведь мы с сербами друзья», — цитирует Сёмина Metaratings.

По его мнению, руководители РФС делают всё возможное, чтобы у российской национальной команды были зарубежные соперники.

20 декабря стало известно, что сборные России и Сербии достигли договорённости о проведении товарищеского матча. Игра состоится в марте 2024 года в одном из российских городов.

Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищеский матч с Белоруссией.