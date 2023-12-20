Жуков уверен, что к игре сборной России с Сербией будет приковано большое внимание

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что товарищеский матч сборной России по футболу с национальной командой Сербии вызовет немалый ажиотаж у болельщиков.

«Сербия — сильная команда, без вопросов. Сборной России нужны такие соперники в товарищеских матчах. Самой сильной командой был Камерун, к игре был прикован большой ажиотаж. С сербами будет аналогичная ситуация, тем более игра пройдёт в России», — цитирует Жукова «Матч ТВ».

20 декабря стало известно, что сборные России и Сербии достигли договорённости о проведении товарищеского матча. Игра состоится в марте 2024 года в одном из российских городов.

Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищеский матч с Белоруссией.