RT в Telegram
Подпишись

Быстров назвал отстранение России от Евро-2024 самым обидным событием года

Короткая ссылка
Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Владимир Быстров признался, что был очень расстроен новостью о недопуске сборной России до квалификационного турнира Евро-2024.
Быстров назвал отстранение России от Евро-2024 самым обидным событием года
  • AFP

«Что разочаровало больше всего в 2023 году в российском футболе? Обидно, что сборная России не играла в отборочных играх на Евро. А так больше особо ничего, все остальное переживём и наладим», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

ФИФА и УЕФА наложили санкции на российские сборные и клубы из-за ситуации на Украине.

Чемпионат Европы — 2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищеский матч с Белоруссией.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить