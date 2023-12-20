Быстров назвал отстранение России от Евро-2024 самым обидным событием года

Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Владимир Быстров признался, что был очень расстроен новостью о недопуске сборной России до квалификационного турнира Евро-2024.

«Что разочаровало больше всего в 2023 году в российском футболе? Обидно, что сборная России не играла в отборочных играх на Евро. А так больше особо ничего, все остальное переживём и наладим», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

ФИФА и УЕФА наложили санкции на российские сборные и клубы из-за ситуации на Украине.

Чемпионат Европы — 2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищеский матч с Белоруссией.





