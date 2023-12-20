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В Госдуме считают запугиванием отстранение российской киберспортивной команды

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Депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась об отстранении российской киберспортивной команды Virtus.pro от турнира по шутеру Rainbow Six Siege на Мальте.

«У меня есть подозрения, что произошедшее с Virtus.pro является элементом запугивания. Киберспортсменов долго старались не трогать, но в нашей стране скоро пройдут Игры Будущего, к тому же сама команда продолжает достойно себя показывать на турнирах и одерживает победы. Возможно, такими шагами игроков хотят склонить к тому, чтобы уехать из России», — сказала Журова RT.

Ранее сообщалось, что киберспортивную команду Virtus.pro отстранили из-за российского происхождения.

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