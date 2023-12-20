В Госдуме считают запугиванием отстранение российской киберспортивной команды

Депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась об отстранении российской киберспортивной команды Virtus.pro от турнира по шутеру Rainbow Six Siege на Мальте.

«У меня есть подозрения, что произошедшее с Virtus.pro является элементом запугивания. Киберспортсменов долго старались не трогать, но в нашей стране скоро пройдут Игры Будущего, к тому же сама команда продолжает достойно себя показывать на турнирах и одерживает победы. Возможно, такими шагами игроков хотят склонить к тому, чтобы уехать из России», — сказала Журова RT.

Ранее сообщалось, что киберспортивную команду Virtus.pro отстранили из-за российского происхождения.