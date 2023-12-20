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Смородская рада решению РФС отказаться от перехода в Азию

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что исполком Российского футбольного союза (РФС) сделал правильно, отказавшись переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Смородская рада решению РФС отказаться от перехода в Азию
  • Gettyimages.ru

«Слава богу! Я очень рада этому решению, я всегда была против перехода российского футбола в Азию. Это неразумный и нецелесообразный переход», — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

Ранее в РФС заявили, что решение отказаться от перехода в Азию не окончательное.

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