Смородская рада решению РФС отказаться от перехода в Азию

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что исполком Российского футбольного союза (РФС) сделал правильно, отказавшись переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Слава богу! Я очень рада этому решению, я всегда была против перехода российского футбола в Азию. Это неразумный и нецелесообразный переход», — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

Ранее в РФС заявили, что решение отказаться от перехода в Азию не окончательное.