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«Челси» обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

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«Челси» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:1. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Маурисио Почеттино. 

В составе синих мяч забил Михаил Мудрик (90 + 2). У «Ньюкасла» отличился Каллум Уилсон (16-я минута). 

Последняя встреча четвертьфинала между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» на стадионе «Энфилд» состоится 20 декабря и начнётся в 22:45 мск.

Ранее английский «Манчестер Сити» обыграл японскую «Урава Ред Даймондс» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира 2023 года в Саудовской Аравии.

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