«Челси» обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
Встреча завершилась со счётом 2:1. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Маурисио Почеттино.
В составе синих мяч забил Михаил Мудрик (90 + 2). У «Ньюкасла» отличился Каллум Уилсон (16-я минута).
Последняя встреча четвертьфинала между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» на стадионе «Энфилд» состоится 20 декабря и начнётся в 22:45 мск.
Ранее английский «Манчестер Сити» обыграл японскую «Урава Ред Даймондс» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира 2023 года в Саудовской Аравии.