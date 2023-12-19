Божович: если руководство «Спартака» готово ждать пару лет, то Абаскаль может взять чемпионство

Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович высказал мнение, что «Спартак» может взять чемпионство через несколько лет.

«Что касается «Спартака», то в этом году Абаскалю будет трудно взять чемпионство. Может быть, в следующем году. Я бы взял интервал подольше — два-три года. Руководство ему доверяет, но они должны понимать, что результат не придёт сразу», — цитирует Божовича Metaratings.ru.

Абаскаль сменил летом 2022 года на посту главного тренера «Спартака» итальянца Паоло Ваноли. 34-летний испанец до этого возглавлял «Асколи» и «Базель», но не добился громких успехов.

Красно-белые по итогам 18 туров чемпионата России с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал руководство «Спартака» и Абаскаля.