Божович: если руководство «Спартака» готово ждать пару лет, то Абаскаль может взять чемпионство
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Что касается «Спартака», то в этом году Абаскалю будет трудно взять чемпионство. Может быть, в следующем году. Я бы взял интервал подольше — два-три года. Руководство ему доверяет, но они должны понимать, что результат не придёт сразу», — цитирует Божовича Metaratings.ru.
Абаскаль сменил летом 2022 года на посту главного тренера «Спартака» итальянца Паоло Ваноли. 34-летний испанец до этого возглавлял «Асколи» и «Базель», но не добился громких успехов.
Красно-белые по итогам 18 туров чемпионата России с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице.
Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал руководство «Спартака» и Абаскаля.