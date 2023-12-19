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Мансилья: несправедливо, что российские футболисты не могут играть против сильных соперников

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Полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья прокомментировал отстранение российских команд от участия в международных турнирах.

«У российской лиги хороший уровень, но она не может играть. Это немного грустно, потому что российские футболисты не могу играть против сильных соперников. Это несправедливо. Также и сборная России не может играть. Надеемся, что скоро будет принято решение, которое позволит российскому футболу расти», — цитирует Мансилью «Чемпионат».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

2 декабря УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона-2024/25.

Ранее МИД назвал недопуск сборной России до мировых турниров разрушением футбола.

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