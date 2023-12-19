Мансилья: несправедливо, что российские футболисты не могут играть против сильных соперников
«У российской лиги хороший уровень, но она не может играть. Это немного грустно, потому что российские футболисты не могу играть против сильных соперников. Это несправедливо. Также и сборная России не может играть. Надеемся, что скоро будет принято решение, которое позволит российскому футболу расти», — цитирует Мансилью «Чемпионат».
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
2 декабря УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона-2024/25.
Ранее МИД назвал недопуск сборной России до мировых турниров разрушением футбола.