Бестемьянова восхитилась выступлением Костомарова и Навки на юбилее Авербуха

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление Романа Костомарова и Татьяны Навки на юбилейном шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» в Москве.

«Хочу пожелать Илье большого успеха, здоровья и долгих лет жизни. Что касается вчерашнего выступления Костомарова на шоу «Вместе и навсегда» — это чудесное действие, которое произошло, и я в удивлении. Как мне кажется, он всего несколько дней назад встал на коньки, во всяком случае так писали в соцсетях. Он молодец и герой!» — заявила Бестемьянова RT.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова восхитилась выступлением Костомарова и Навки на юбилее Авербуха.