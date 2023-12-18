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Шайба Михеева помогла «Ванкуверу» победить «Чикаго» в матче НХЛ

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«Ванкувер Кэнакс» в гостях нанес поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс».

Игра завершалась со счетом 4:3 в пользу команды Рика Токкета.

В составе победителей шайбы забросили Элиас Петтерссон (19-я минута), Дакота Джошуа (24-я), Брок Бесер (24-я) и Илья Михеев (36-я). Для российского нападающего этот гол стал десятым в текущем сезоне. Также на его счету семь результативных передач.

У проигравших отличились Ник Фолиньо (10-я, 21-я) и Коул Гуттман (47-я).

«Ванкувер» с 44 очками занимает второе в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» (19) располагается на 16-й строчке.

Ранее сообщалось, что голевой пас Сергея Бобровского помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ.







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