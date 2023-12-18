Шайба Михеева помогла «Ванкуверу» победить «Чикаго» в матче НХЛ
Игра завершалась со счетом 4:3 в пользу команды Рика Токкета.
В составе победителей шайбы забросили Элиас Петтерссон (19-я минута), Дакота Джошуа (24-я), Брок Бесер (24-я) и Илья Михеев (36-я). Для российского нападающего этот гол стал десятым в текущем сезоне. Также на его счету семь результативных передач.
У проигравших отличились Ник Фолиньо (10-я, 21-я) и Коул Гуттман (47-я).
«Ванкувер» с 44 очками занимает второе в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» (19) располагается на 16-й строчке.
Ранее сообщалось, что голевой пас Сергея Бобровского помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ.