Трансфер нападающего «Родины» Тимошенко в ЦСКА маловероятен

Переход нападающего московской «Родины» Ивана Тимошенко в столичный ЦСКА может не состояться.

Армейцы действительно интересуются 24-летним россиянином.

Но как сообщает корреспондент RT Карен Саркисян в своём Telegram-канале, представители нападающего требуют слишком больших денег. В результате красно-синие взяли паузу в переговорах.

В нынешнем сезоне Тимошенко забил 12 голов в 20 матчах за «Родину». Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подпишет контракт с защитником сборной Уругвая Бруно Мендесом.