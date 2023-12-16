Трансфер нападающего «Родины» Тимошенко в ЦСКА маловероятен
- РИА Новости
Армейцы действительно интересуются 24-летним россиянином.
Но как сообщает корреспондент RT Карен Саркисян в своём Telegram-канале, представители нападающего требуют слишком больших денег. В результате красно-синие взяли паузу в переговорах.
В нынешнем сезоне Тимошенко забил 12 голов в 20 матчах за «Родину». Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что ЦСКА подпишет контракт с защитником сборной Уругвая Бруно Мендесом.