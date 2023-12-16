Суарес вспомнил, как Месси назвал его жирным

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес вспомнил игру с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Это был матч с «Аяксом», Месси был ложной «девяткой». Я играл с Неймаром, открывался. Лео сказал мне тогда: «Жирный, будешь ложной «девяткой», а я буду открываться справа», — цитирует Суареса Marca.

Как сообщает Miami Herald, переход Суареса в «Интер Майами» неизбежен, хотя стороны ещё не подписали необходимые документы.

Напомним, что за «Интер Майами» играют Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба, вместе с которыми Суарес выступал за «Барселону».

Ранее сообщалось, что Суарес присоединится к Месси в «Интер Майами» в 2024 году.