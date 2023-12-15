В Международной федерации ММА хотят допустить россиян к турнирам в нейтральном статусе
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«Было предложено допустить российских спортсменов к соревнованиям будущим летом без национальных символов», — приводит слова представителя IMMAF ТАСС.
2 марта 2022 года совет Международной федерации смешанных боевых искусств приостановил членство России и отстранил спортсменов от международных соревнований.
Ранее сообщалось, что первый бой Махачев — Волкановски признан лучшим в 2023 году.