Два очка Чинахова помогли «Коламбусу» победить «Торонто» в матче НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Торонто на стадионе «Скотиабанк Арена» завершилась в овертайме со счётом 6:5.

В составе победителей забитой шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Егор Чинахов. Его партнёр по команде Иван Проворов сделал голевую передачу.

Примечательно, что хозяева отыгрались со счёта 0:5, но проиграли в овертайме.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин установил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.