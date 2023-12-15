Два очка Чинахова помогли «Коламбусу» победить «Торонто» в матче НХЛ
Встреча в Торонто на стадионе «Скотиабанк Арена» завершилась в овертайме со счётом 6:5.
В составе победителей забитой шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Егор Чинахов. Его партнёр по команде Иван Проворов сделал голевую передачу.
Примечательно, что хозяева отыгрались со счёта 0:5, но проиграли в овертайме.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин установил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.