RT в Telegram
Подпишись

Фергюсон — о Нурмагомедове: я до чёртиков испугал этого дагестанского парня

Короткая ссылка
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон высказал мнение касательно экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Фергюсон — о Нурмагомедове: я до чёртиков испугал этого дагестанского парня
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

«Я до чёртиков испугал этого дагестанского парня, но не имею ничего против других людей в его стране. Не утверждаю, что между нами противостояние из-за религии и всего такого, но у меня есть номер этого парня, который знает, что если мы встретимся в бою, то он проиграет и не сможет вернуться домой», — цитирует Фергюсона ESPN US.

UFC уже пытался организовать бой Нурмагомедов — Фергюсон пять раз. Поединок мог состояться в 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 годах, однако каждый раз бой отменялся.

Нурмагомедов завершил карьеру профессионального спортсмена в октябре 2020 года.

Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Хабиб нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов выложил архивное видео с отцом и Махачевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить