Фергюсон — о Нурмагомедове: я до чёртиков испугал этого дагестанского парня
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«Я до чёртиков испугал этого дагестанского парня, но не имею ничего против других людей в его стране. Не утверждаю, что между нами противостояние из-за религии и всего такого, но у меня есть номер этого парня, который знает, что если мы встретимся в бою, то он проиграет и не сможет вернуться домой», — цитирует Фергюсона ESPN US.
UFC уже пытался организовать бой Нурмагомедов — Фергюсон пять раз. Поединок мог состояться в 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 годах, однако каждый раз бой отменялся.
Нурмагомедов завершил карьеру профессионального спортсмена в октябре 2020 года.
Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Хабиб нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.
Ранее Нурмагомедов выложил архивное видео с отцом и Махачевым.