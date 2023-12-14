Фергюсон — о Нурмагомедове: я до чёртиков испугал этого дагестанского парня

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон высказал мнение касательно экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Я до чёртиков испугал этого дагестанского парня, но не имею ничего против других людей в его стране. Не утверждаю, что между нами противостояние из-за религии и всего такого, но у меня есть номер этого парня, который знает, что если мы встретимся в бою, то он проиграет и не сможет вернуться домой», — цитирует Фергюсона ESPN US.

UFC уже пытался организовать бой Нурмагомедов — Фергюсон пять раз. Поединок мог состояться в 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 годах, однако каждый раз бой отменялся.

Нурмагомедов завершил карьеру профессионального спортсмена в октябре 2020 года.

Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Хабиб нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов выложил архивное видео с отцом и Махачевым.