Комиссар НХЛ опроверг информацию о возможном переезде «Вашингтона» в Вирджинию

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказался о возможном переезде клуба «Вашингтон Кэпиталз» в штат Вирджинию.

«Никто не переезжает. Нам нравится расположение наших клубов. Я знаю, в СМИ обсуждается возможный переезд «Вашингтона» в штат Вирджиния, который находится в четырёх милях от их действующей арены», — цитирует Беттмэна пресс‑служба НХЛ.

По информации WJLA, законодатели Вирджинии одобрили проект строительства арены для хоккейного клуба и баскетбольного «Вашингтон Уизардс», выступающего в НБА.

Стадион будет располагаться в 15 км от центра Вашингтона, где сейчас находится домашняя арена клубов.

За «Кэпиталз» выступают российские хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 49-е место по сыгранным матчам в НХЛ.