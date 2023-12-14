Пиоли: теперь «Милан» постарается выиграть Лигу Европы

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что итальянская команда не заслужила вылет из Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы расстроены из-за вылета из Лиги чемпионов. Мы знали, что группа будет тяжелой, но я считаю, что «Милан» заслуживал большего. Нужно было пользоваться своими шансами в остальных матчах. Теперь мы сделаем все, чтобы выиграть Лигу Европы», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

«Милан» победил «Ньюкасл» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Игра шестого тура группы F завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Италии.

«Боруссия» с 11 очками выиграла группу. Далее расположились ПСЖ (восемь), «Милан» (восемь), «Ньюкасл» (пять).

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 18 декабря.

Ранее сообщалось, что определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.