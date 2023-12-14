Министр спорта Татарстана: «Рубин» в межсезонье ожидают перемены

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что казанский футбольный клуб «Рубин» должен будет преобразиться в ближайшее время.

«Думаю, в межсезонье будут кое-какие перемены и вливания, может, даже смена каких-то тактик. Болеем за «Рубин», это бренд Татарстана», — цитирует Леонова ТАСС.

Он подчеркнул, что сейчас у клуба есть амбиции, правящая верхушка, которая разбирается в футболе, делает правильные выводы.

«Сегодня «Рубин» восстанавливается. Может быть, не так ярко, как хотелось бы, без каких-то всплесков, но появились стабильность, игра, стиль у команды», — добавил Леонов.

«Рубин» финишировал в первой части чемпионата на седьмом месте в турнирной таблице с 28 очками.

Ранее сообщалось, что «Рубин» с минимальным счётом обыграл «Балтику» в 18-м туре РПЛ.