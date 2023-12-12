«Питтсбург» отправил российского хоккеиста Саморукова в фарм-клуб
Россиянин продолжит выступать в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз», сообщает Pittsburgh Tribune-Review со ссылкой на официальный аккаунт команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» подписал с Саморуковым соглашение в ноябре сроком на один сезон, по которому зарплата 24-летнего хоккеиста в НХЛ составляет $775 тыс.
Ранее сообщалось, что российский форвард «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников пропустит третий матч подряд в регулярном чемпионате НХЛ.