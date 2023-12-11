Хромых: меня ждёт чемпионат России, но об усложнении программ речи не идёт
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«Для меня главная радость в жизни — чистое катание, ничего больше подобных эмоций мне не доставляет. Но я выросла, и с этим надо справляться. Сейчас меня ждёт чемпионат России, я готовлюсь. Но об усложнении программ в моей ситуации речи не идёт — мне нужно выкатать то, что я сейчас делаю», — приводит слова Хромых ТАСС.
Хромых долгое время не выступала из-за травмы.
В сезоне-2023/24 она заняла пятое место на третьем и пятом этапах Гран-при России.
Ранее Хромых заявила, что ещё не втянулась в соревновательный режим.