Хромых: меня ждёт чемпионат России, но об усложнении программ речи не идёт

Фигуристка Майя Хромых рассказала о планах выступить на чемпионате России.

«Для меня главная радость в жизни — чистое катание, ничего больше подобных эмоций мне не доставляет. Но я выросла, и с этим надо справляться. Сейчас меня ждёт чемпионат России, я готовлюсь. Но об усложнении программ в моей ситуации речи не идёт — мне нужно выкатать то, что я сейчас делаю», — приводит слова Хромых ТАСС.

Хромых долгое время не выступала из-за травмы.

В сезоне-2023/24 она заняла пятое место на третьем и пятом этапах Гран-при России.

Ранее Хромых заявила, что ещё не втянулась в соревновательный режим.