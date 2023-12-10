Бышовец: 359 матчей Шунина за «Динамо» говорят о его надёжности
- РИА Новости
«Только в этом Шунин и смог обойти Яшина, хотя его достижение свидетельствует о его востребованности как игрока и надёжности. Но величие Льва было создано его успехами на чемпионатах Европы и мира в составе сборной, выигранным «Золотым мячом». Думаю, что он оказал своё влияние на вратарские школы СССР и России и на Антона в том числе», — сказал он RT.
Ранее Бышовец заявил, что система «осень — весна» чревата погодными издержками для футболистов.