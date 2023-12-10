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Кавазашвили: не могу назвать Шунина легендой «Динамо», ему никогда не превзойти Яшина

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал тот факт, что голкипер «Динамо» Антон Шунин обошёл Льва Яшина по количеству игр за клуб.
Кавазашвили: не могу назвать Шунина легендой «Динамо», ему никогда не превзойти Яшина
  • РИА Новости

«Легендами называют не тех игроков, которые обогнали великих футболистов по количеству матчей, а тех, кто за всю свою карьеру достиг таких высот, которых не суждено достичь другим. Поэтому, сколько бы ещё ни сыграл Антон Шунин за «Динамо», он не сможет превзойти великого вратаря Льва Яшина. Поэтому при всём уважении к Антону я не могу назвать его легендой. Он хороший и добротный голкипер, желаю ему играть ещё очень долго, но такими словами разбрасываться не буду.

Потому что когда я заменял Яшина в воротах сборной СССР, то даже подумать не мог, что нахожусь с ним на одном уровне. Не позволял себе такого никогда. Зная его лично, точно скажу, что таких вратарей очень долго не будет в российском футболе, а, возможно, даже и в мире. Он был и остаётся номером один», — заявил Кавазашвили RT.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Факел» сыграли вничью в матче 18-го тура РПЛ.

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