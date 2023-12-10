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Аршавин удивился пицце и пиву в раздевалках хоккеистов на Матче звёзд КХЛ

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Заместитель гендиректора «Зенита» по развитию Андрей Аршавин высказался об организации Матча звёзд КХЛ.
Аршавин удивился пицце и пиву в раздевалках хоккеистов на Матче звёзд КХЛ
  • РИА Новости

«В подтрибунном помещении всё нормально, понятно, куда идти. Еды столько я не видел в раздевалке. Всегда так у хоккеистов? Здесь — пицца, гамбургеры. Пиво в углу меня удивило», — цитирует Аршавина «СЭ».

С 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге проходит Матч звёзд КХЛ. Футболист является помощником Андрея Разина в команде дивизиона Харламова.

Ранее сообщалось, что Мостовой, Аршавин и Сычёв могут выйти на лёд в Матче звёзд КХЛ.

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