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Джеймс — о победе во внутрисезонном турнире НБА: «Лейкерс» сотворили историю

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Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победу в финале над «Индиана Пэйсерс» во внутрисезонном турнире НБА.
Джеймс — о победе во внутрисезонном турнире НБА: «Лейкерс» сотворили историю
  • Gettyimages.ru

«Мы сотворили историю. Каждый раз, когда вы находитесь на правильной стороне истории, вы должны забрать её в свои руки… Первый трофей внутрисезонного турнира принадлежит «Лос-Анджелес Лейкерс». Этот рекорд никогда не будет превзойдён. Никогда», — приводит слова Джеймса Clutch Points в социальных сетях.

Встреча между командами завершилась со счётом 123:109.

Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Энтони Дэвис — 41 очко.

Таким образом, «Лейкерс» стал первым чемпионом внутрисезонного турнира НБА. 

Джеймс признан самым ценным игроком турнира. Он набрал 24 очка.

Ранее Дончич оформил трипл-дабл с 29 очками в первой половине матча «регулярки» НБА.

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