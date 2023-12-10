Джеймс — о победе во внутрисезонном турнире НБА: «Лейкерс» сотворили историю
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«Мы сотворили историю. Каждый раз, когда вы находитесь на правильной стороне истории, вы должны забрать её в свои руки… Первый трофей внутрисезонного турнира принадлежит «Лос-Анджелес Лейкерс». Этот рекорд никогда не будет превзойдён. Никогда», — приводит слова Джеймса Clutch Points в социальных сетях.
Встреча между командами завершилась со счётом 123:109.
Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Энтони Дэвис — 41 очко.
Таким образом, «Лейкерс» стал первым чемпионом внутрисезонного турнира НБА.
Джеймс признан самым ценным игроком турнира. Он набрал 24 очка.
Ранее Дончич оформил трипл-дабл с 29 очками в первой половине матча «регулярки» НБА.