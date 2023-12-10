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Глушаков считает, что чемпионская гонка в РПЛ продлится до конца чемпионата

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Чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» Денис Глушаков считает, что золотой призёр сезона-2023/24 определится только в самом конце турнира.

«Всё очень плотно, интересная часть чемпионата, в принципе чемпионская гонка будет до конца чемпионата. Ни на кого ставить сейчас не надо, как команды подготовятся к концу чемпионата, так и будет», — цитирует Глушакова ТАСС.

Лидирует в чемпионате с 35 очками «Краснодар». Далее расположились «Зенит» (33), «Динамо» (31), «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

Ранее сообщалось, что Хавьер Рибалта улетел из России после переговоров со «Спартаком».

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