Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» победить «Милан» в Серии А

«Аталанта» на своём поле нанесла поражение «Милану» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Бергамо.

В составе победителей мячи забили Адемола Лукман (38-я, 55-я минуты), Луис Мурьель (95-я). Алексей Миранчук вышел на замену на 83-й минуте и отдал результативный пас на победный гол на Мурьеля. Российский полузащитник совершил первое голевое действие в сезоне.

У проигравших отличился Оливье Жиру (45 + 3) и Лука Йович (80-я).

«Милан» (29 очков) занимает третье место в турнирной таблице. «Аталанта» (23) — седьмое.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» Миранчука проиграла «Торино» в чемпионате Италии.