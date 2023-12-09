Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» победить «Милан» в Серии А
- Legion-Media
Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Бергамо.
В составе победителей мячи забили Адемола Лукман (38-я, 55-я минуты), Луис Мурьель (95-я). Алексей Миранчук вышел на замену на 83-й минуте и отдал результативный пас на победный гол на Мурьеля. Российский полузащитник совершил первое голевое действие в сезоне.
У проигравших отличился Оливье Жиру (45 + 3) и Лука Йович (80-я).
«Милан» (29 очков) занимает третье место в турнирной таблице. «Аталанта» (23) — седьмое.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» Миранчука проиграла «Торино» в чемпионате Италии.