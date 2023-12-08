Российские спортсмены обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ

Допущенные к Олимпийским играм в Париже российские спортсмены будут должны подписать обновлённые условия участия в турнире.

Об этом говорится в релизе МОК.

В том числе атлеты должны подписать «миротворческую миссию олимпийского движения».

8 декабря МОК допустил россиян до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что спортсмены из России не будут допущены к Играм в Париже в командных соревнованиях.