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Российские спортсмены обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ

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Допущенные к Олимпийским играм в Париже российские спортсмены будут должны подписать обновлённые условия участия в турнире.
Российские спортсмены обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Об этом говорится в релизе МОК.

В том числе атлеты должны подписать «миротворческую миссию олимпийского движения».

8 декабря МОК допустил россиян до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что спортсмены из России не будут допущены к Играм в Париже в командных соревнованиях.

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