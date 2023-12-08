Черданцев: другие показатели нужно принимать во внимание, решая, нужен ли футбол в мороз
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«Замер температуры судья производит на поверхности футбольного поля. Однако в любом прогнозе погоды всегда указывается «ощущается как». То есть термометр может и покажет -14°С, то есть проходит соответствие с регламентом, но ощущается участниками матча и особенно зрителями на несколько градусов ниже. Что тоже неплохо бы принимать во внимание, решая, нужен ли футбол в такой мороз или нет», — написал Черданцев.
Встреча между командами пройдёт 8 декабря в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00.
Ранее РПЛ показала результаты замера температуры на стадионе «Локомотива».