Черданцев: другие показатели нужно принимать во внимание, решая, нужен ли футбол в мороз

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о замере температуры на стадионе «Локомотива» перед матчем 18-го тура РПЛ с «Уралом».

«Замер температуры судья производит на поверхности футбольного поля. Однако в любом прогнозе погоды всегда указывается «ощущается как». То есть термометр может и покажет -14°С, то есть проходит соответствие с регламентом, но ощущается участниками матча и особенно зрителями на несколько градусов ниже. Что тоже неплохо бы принимать во внимание, решая, нужен ли футбол в такой мороз или нет», — написал Черданцев.

Встреча между командами пройдёт 8 декабря в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00.

Ранее РПЛ показала результаты замера температуры на стадионе «Локомотива».