Аланов, Галкин и Шаров признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила лучших игроков 14‑й недели регулярного чемпионата.

Как сообщается на сайте КХЛ, лучшим вратарём признан Владимир Галкин из екатеринбургского «Автомобилиста».

Лучшим защитником стал Егор Аланов из «Сибири».

Лучшим нападающим назван Александр Шаров из уфимского «Салавата Юлаева».

Лучший новичок — 20‑летний форвард владивостокского «Адмирала» Дмитрий Бучельников.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА победил магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.