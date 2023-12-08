Билялетдинов считает, что матчи РПЛ перед зимней паузой нужно играть на юге

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о календаре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Можно было составить календарь РПЛ так, чтобы перед зимней паузой играть на юге. Переход на систему «осень — весна» делался для клубов, участвующих в еврокубках, чтобы у футболистов была игровая практика в декабре. Есть ли смысл придерживаться этой модели сейчас, при отстранении команд из России? Да, более растянутый Кубок России помог заменить отсутствие европейских турниров, но, думаю, в зимнюю паузу стоит провести большое совещание и обсудить, насколько это работает сейчас», — заявил Билялетдинов RT.

Ранее Билялетдинов выразил мнение, что матч «Локомотив» — «Урал» можно перенести из-за холода в Москве.