Пименов: «Динамо» будет тяжело проявить мастерство на поле «Факела»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов не считает московское «Динамо» безоговорочным фаворитом матча 18-го тура чемпионата России по футболу в Воронеже с местным «Факелом».

«В «Динамо» собраны техничные игроки, конечно, им будет тяжелее проявить мастерство. Здесь им придётся столкнуться с футболом, который будет только «силовой». И здесь уже у «Факела» есть преимущество», — цитирует Пименова Metaratings.

Он подчеркнул, что футболисты «Факела» уже «привыкли на этом газоне играть, это такая боевитая команда, очень хорошо мотивированная на борьбу».

«А для «Динамо» матч станет проверкой, насколько они готовы держать такую не техничную, но серьёзную борьбу взрослых мужиков», — добавил Пименов.

Игра пройдёт в Воронеже 10 декабря. «Динамо» с 31 баллом располагается на третьей строчке турнирной таблицы. «Факел» (20) занимает 11-е место.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о шансах нападающего бело-голубых Константина Тюкавина побороться за приз лучшему игроку сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).