Владелец «Интер Майами» убедил Месси перейти в клуб, назвав его суперспортсменом

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас поделился, как уговорил аргентинского нападающего Лионеля Месси перейти в клуб из МЛС.

«Я сказал Месси, что такой суперспортсмен, как он, может изменить вид спорта в стране. Что у него есть возможность изменить спорт в США», — цитирует Маса Time.

Аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Он помог клубу завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики.

Ранее сообщалось, что Месси признан спортсменом года по версии журнала Time.