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Смолов считает, что нынешний сезон РПЛ — самый конкурентный за последние пять лет

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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о текущем сезоне РПЛ.
Смолов считает, что нынешний сезон РПЛ — самый конкурентный за последние пять лет
  • РИА Новости

«Согласен ли с тем, что этот чемпионат, этот сезон — самый конкурентный за последние пять лет? Думаю, да. Об этом говорит и то, что ещё четыре тура назад разница между третьим и десятым местом была буквально два очка», — приводит слова Смолова «РБ Спорт».

На данный момент в турнирной таблице лидирует «Краснодар» (35 очков). На втором месте «Зенит» (33). А «Диамно» замыкает тройку (31).

Ранее Смолов назвал Москву футбольной столицей России.

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