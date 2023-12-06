Томпсон отказался от поединка с Олейником
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«Команда RCC сделала всё необходимое, чтобы Томпсон получил визу. К сожалению, боец проявил себя безответственно и просто не пришёл за ней. После долгих обсуждений по решению этой проблемы он отказался от поединка», — цитирует главу RCC Николая Клименко пресс-служба организации.
Поединок должен был стать со-главным событием RCC 17, сейчас менеджмент лиги подбирает замену. На счету россиянина 79 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 60 побед и потерпел 18 поражений.
Напомним, что турнир RCC 17 состоится 15 декабря в Екатеринбурге. Главным событием шоу станет поединок между Александром Шлеменко и Александром Иличем.
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