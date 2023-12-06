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Непомнящий: у сборной России не возникнет кадрового голода из-за смены гражданства некоторыми футболистами

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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о смене отечественными футболистами спортивного гражданства.
Непомнящий: у сборной России не возникнет кадрового голода из-за смены гражданства некоторыми футболистами
  • РИА Новости

«Мне не нравится, когда игроки меняют гражданство, но это уже стало данностью. Футболисты являются людьми мира по своей профессии. Они могут годами выступать на клубном уровне в чужой стране и чувствовать себя комфортно, а за национальную команду не провести и матча. Такое тоже бывает.

Мне кажется, что у сборной России не возникнет кадрового голода из-за смены гражданства некоторыми игроками. Но осуждать футболистов за это никак нельзя. Они ищут возможность проявить себя на более высоком уровне», — заявил Непомнящий RT.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о смене российскими футболистами спортивного гражданства.

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