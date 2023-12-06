Непомнящий: у сборной России не возникнет кадрового голода из-за смены гражданства некоторыми футболистами
- РИА Новости
«Мне не нравится, когда игроки меняют гражданство, но это уже стало данностью. Футболисты являются людьми мира по своей профессии. Они могут годами выступать на клубном уровне в чужой стране и чувствовать себя комфортно, а за национальную команду не провести и матча. Такое тоже бывает.
Мне кажется, что у сборной России не возникнет кадрового голода из-за смены гражданства некоторыми игроками. Но осуждать футболистов за это никак нельзя. Они ищут возможность проявить себя на более высоком уровне», — заявил Непомнящий RT.
Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о смене российскими футболистами спортивного гражданства.