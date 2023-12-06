Непомнящий: у сборной России не возникнет кадрового голода из-за смены гражданства некоторыми футболистами

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о смене отечественными футболистами спортивного гражданства.

«Мне не нравится, когда игроки меняют гражданство, но это уже стало данностью. Футболисты являются людьми мира по своей профессии. Они могут годами выступать на клубном уровне в чужой стране и чувствовать себя комфортно, а за национальную команду не провести и матча. Такое тоже бывает.

Мне кажется, что у сборной России не возникнет кадрового голода из-за смены гражданства некоторыми игроками. Но осуждать футболистов за это никак нельзя. Они ищут возможность проявить себя на более высоком уровне», — заявил Непомнящий RT.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о смене российскими футболистами спортивного гражданства.