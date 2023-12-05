«Автомобилист» по буллитам победил СКА в КХЛ
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Основное время завершилось со счётом 2:2, овертайм тоже не выявил победителя.
В составе СКА отличились Захар Бардаков и Сергей Толчинский. У «Автомобилиста» шайбы забросили Андрей Обидин и Владимир Кузнецов.
В серии буллитов сильнее оказался «Автомобилист».
«Автомобилист» набрал 44 очка и занимает седьмое место в таблице Востока. В активе СКА 49 очков и четвёртая позиция на Западе.
Ранее ЦСКА в гостях победил «Металлург» в матче КХЛ.