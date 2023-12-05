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«Автомобилист» по буллитам победил СКА в КХЛ

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«Автомобилист» победил СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Автомобилист» по буллитам победил СКА в КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Основное время завершилось со счётом 2:2, овертайм тоже не выявил победителя.

В составе СКА отличились Захар Бардаков и Сергей Толчинский. У «Автомобилиста» шайбы забросили Андрей Обидин и Владимир Кузнецов.

В серии буллитов сильнее оказался «Автомобилист».

«Автомобилист» набрал 44 очка и занимает седьмое место в таблице Востока. В активе СКА 49 очков и четвёртая позиция на Западе.

Ранее ЦСКА в гостях победил «Металлург» в матче КХЛ.

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