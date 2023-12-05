«Металлург» объявил о переходе нападающего Вовченко из «Северстали»

Магнитогорский «Металлург» заключил контракт с нападающим Даниилом Вовченко.

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отмечается, что форвард будет выступать под 29-м номером.

Вовченко выступал за основную команду «Северстали» с 2015 года и провёл в регулярном чемпионате 433 матча, в которых набрал 219 очков (100 шайб + 119 передач). Он является лучшим бомбардиром и снайпером клуба в истории КХЛ.

Ранее стали известны имена капитанов команд сборных дивизионов на Матче звёзд КХЛ 2023 года.