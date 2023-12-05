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«Металлург» объявил о переходе нападающего Вовченко из «Северстали»

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Магнитогорский «Металлург» заключил контракт с нападающим Даниилом Вовченко.
«Металлург» объявил о переходе нападающего Вовченко из «Северстали»
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отмечается, что форвард будет выступать под 29-м номером. 

Вовченко выступал за основную команду «Северстали» с 2015 года и провёл в регулярном чемпионате 433 матча, в которых набрал 219 очков (100 шайб + 119 передач). Он является лучшим бомбардиром и снайпером клуба в истории КХЛ. 

Ранее стали известны имена капитанов команд сборных дивизионов на Матче звёзд КХЛ 2023 года.

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